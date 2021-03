Britney Spears pose avec ses 2 fils sur Instagram: ils ont bien grandi! (photo)

La chanteuse a partagé sur Instagram un cliché rare en compagnie de ses deux garçons.

Une publication inattendue pour les 28,5 millions d’abonnés au compte Instagram de Britney Spears. La chanteuse âgée de 39 ans y apparait aux côtés de Sean Preston (15 ans) et Jayden (14 ans), ses deux enfants issus de sa relation avec son ex-mari Kevin Federline. Une évidence saute aux yeux : les deux frères ont bien grandi, dépassant déjà leur mère en taille.

Britney Spears n’en revient pas elle-même : "C'est fou comme le temps file... Mes garçons sont si grands maintenant ! Je sais, je sais... C'est très dur pour n'importe quel mère (...), écrit-elle en description du cliché. Je me sens extrêmement chanceuse parce que mes deux bébés sont devenus des gentlemen et qu'ils sont tellement bienveillants que j'ai dû bien faire les choses ! Je n'ai pas posté de photos d'eux puis un moment parce qu'ils sont arrivés à l'âge où ils peuvent s'exprimer individuellement, ce que je comprends parfaitement. Mais j'ai pris les devants pour faire cette retouche cool et devinez quoi, ils me laissent finalement la poster !".