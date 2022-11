Britney Spears révèle être atteinte d'un mal incurable: "C’est comme des piqûres douloureuses et c’est vraiment effrayant"

Dans une publication sur Instagram, Britney Spears a expliqué souffrir de maux qui la handicapent au quotidien. Elle est en effet atteinte de lésions nerveuses qui sont malheureusement incurables.

"Des lésions nerveuses sur le côté droit de mon corps… Seul Dieu peut les guérir", explique la chanteuse, qui est réveillée à plusieurs reprises chaque nuit par la douleur, plusieurs fois par semaine. Lorsque cela arrive, elle n'a plus aucune sensation au niveau des mains et a l'impression d'avoir "des aiguilles insérées dans le corps".

La douleur ne s'arrête pas aux mains : "Ça me monte au cou, mais c’est ma tête qui me fait le plus mal. C’est comme des piqûres douloureuses et c’est vraiment effrayant (…) Mais ma foi m’a donné de la force", explique encore Britney.

Si ces douleurs sot incurables, elle a heureusement trouvé un remède qui l'apaise en partie: "Grâce à Dieu, j’ai trouvé une forme de médicament qui ramène enfin de l’oxygène dans mon cerveau, poursuit-elle. Je me sens progressivement mieux. Je peux à nouveau respirer. Je me sens aussi beaucoup plus intelligente."

Un vrai soulagement.