Britney Spears: sa femme de ménage porte plainte contre elle pour violence

C'est une nouvelle péripétie dans la vie de Britney Spears. Alors qu'une bataille l'oppose à son père Jamie Spears en justice, elle aurait eu une violencte altercation avec sa femme de ménage il y a quelques jours. C'est TMZ qui révèle cette information. La raison du conflit? Le chien de Britney Spears. Celui-ci aurait été emmené chez le vétérinaire mais jamais rendu à sa propriétaire. Accusant la chanteuse de maltraitance animale, l'employée aurait gardé le chien de Britney Spears pour le protéger, toujours selon TMZ.

Mais Mathew Rosengart, l'avocat de Britney Spears, a nié les faits: "C'est une affaire sensationnelle et exagérée destinée aux tabloïds - rien de plus que des ragots montés à propos d'un téléphone portable, sans aucun coup et évidemment aucune blessure", a-t-il d'abord affirmé à Buzzfeed.

Un "très petit délit"

Pourtant, la femme de ménage a bien porté plainte contre la chanteuse. La star se serait énervée et aurait jeté le téléphone de la femme de ménage à terre. L'avocat de Britney Spears a reconnu l'incident. "Le bureau du shérif lui-même a reconnu que l’incident avait été classé comme un "très petit délit" et confirmé qu’il n’y avait "pas de blessure", a-t-il déclaré à la BBC.

Le bureau du shérif du pays de Ventura a déclaré qu'il enverrait les conclusions de son enquête aux procureurs pour examen.