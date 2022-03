Britney Spears sans filtre et sans vêtements dans une série de photos sur Instagram: "Tu es peut-être un peu trop libre, Brit!"

Depuis qu'elle n'est plus sous la tutelle de son père et qu'elle n'est plus "une victime", Britney se lâche et veut montrer qu'elle est plus que jamais libre. Et cela passe (entre autres) par la publication de photos d'elle quasi quotidiennement sur les réseaux sociaux... Dont certaines sont dans le plus simple appareil. Connue et parfois épinglée pour ses clichés osés, la chanteuse américaine n'a, encore une fois, pas dérogé à la règle ce lundi 28 février sur son compte Instagram.

On y voit la chanteuse américaine poser dans des positions lascives et complètement nue sur une plage. De quoi créer le buzz: en moins de sept heures, plus d'1,5 millions de likes et un bon paquet de commentaires... Parmi eux, des messages de soutien mais aussi des remarques de fans décontenancés par l'audace de Britney. En voici un petit florilège parmi les 51 000 réactions: "Oh ok, Brit...", "Tu es peut-être un peu trop libre, Brit!", "Britney, est-ce que tout va bien?", "S'il te plaît, ne fais pas ça...", "Sommes-nous sur un site porno? Tu vaux mieux que ça...", "Britney, souviens toi que tes enfants sont sur Instagram...".