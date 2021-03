Britney Spears souhaite que son père démissionne de son rôle de tuteur et lui a trouvé une remplaçante

Britney Spears souhaite voir Jodi Montgomery reprendre en charge sa tutelle, révèle ce jeudi matin le site de TMZ. Jodi Montgomery est déjà en charge de nombreux choix personnels de Britney Spears depuis environ 2 ans maintenant. "Elle a fait du bon travail", dit Britney elle-même, qui demande à la faire entrer définitivement dans le processus- mais l'avocat de la star veut se réserver le droit de mettre tout simplement fin à la tutelle.

De nouveaux documents judiciaires viennent d'être déposés dans cette affaire de tutelle de la chanteuse, et ils révèlent que Britney Spears souhaite que Jodi Montgomery devienne la nouvelle conservatrice à temps plein de sa personne à l'avenir ... Tout en notant qu'elle a demandé à son père, Jamie Spears, de démissionner de la position pour de bon.

Selon les documents, obtenus par TMZ, Britney note que Jamie a renoncé temporairement à ce pouvoir en septembre 2019 ... et Jodi a déjà été nommée conservatrice temporaire de sa personne à ce moment-là. Maintenant, il semble que Britney veuille garder Jodi à cette position à l'avenir. Selon des sources citées par TMZ ... Jamie n'aurait aucune objection au changement, et Britney souhaiterait vraiment que Jodi remplisse ce rôle.

Jodi est une curatrice expérimentée. Elle et son mari, Jack Montgomery, possèdent une société fiduciaire dans le sud de la Californie, qui "offre une expertise dans la gestion d'entreprises, des sociétés en faillite, la résolution de problèmes familiaux litigieux, la maximisation et la protection de la valeur des droits de propriété intellectuelle, la gestion des actifs immobiliers et le développement et l'exécution qui prévoient d’optimiser les finances de quelqu'un", révèle leur site internet.