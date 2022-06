Britney Spears supprime son compte Instagram quelques jours après son mariage: que s'est-il passé?

Britney Spears a disparu de la circulation - littéralement - quelques jours après son mariage avec Sam Asghari. Le compte Instagram de la pop star de 40 ans était introuvable, jeudi matin, relate TMZ.

Bien que Britney Spears ait déjà pris de courtes pauses sur la plateforme de médias sociaux, cette dernière intervient au milieu de son nouveau bonheur conjugal et de ses noces de conte de fées.

La chanteuse et son compagnon Sam Asghari, 28 ans, se sont dit "oui" lors d'une cérémonie intime dans leur maison en Californie jeudi dernier. Malgré les tentatives de son ex-mari Jason Alexander de faire échouer le mariage et la "crise de panique" de la mariée avant la cérémonie, elle a décrit son grand jour avec l'acteur comme un "rêve" devenu réalité.



La famille proche de Britney- y compris le père Jamie Spears, la mère Lynne Spears et la sœur Jamie Lynn Spears - n'a pas reçu d'invitations pour le mariage.



L’interprète de Toxic avait précédemment déclaré qu'elle souhaitait les poursuivre en justice pour avoir laissé perdurer sa mise sous tutelle abusive pendant près de 14 ans.



Bien que de nombreux médias aient rapporté que son frère, Bryan Spears, avait reçu une invitation - et une source proche de Bryan nous a dit qu'il n'avait pas pu venir en raison d'un autre engagement familial - Britney a tenu à mettre les choses au clair.

"Tu n'as jamais été invité à mon mariage", a-t-elle écrit dans un post Instagram depuis supprimé mardi, ajoutant : "Va te faire voir Bryan".



Selon Page Six, avant de désactiver son compte, Britney s'est également disputée sur l'application avec sa mère.

Vendredi dernier, Lynne, 67 ans, s'est extasiée devant les photos du mariage de sa fille aînée, écrivant : "Tu es radieuse et tellement heureuse ! Ton mariage est un mariage de rêve ! Et le fait qu'il ait lieu chez toi le rend si sentimental et spécial ! Je suis tellement heureuse pour toi ! Je t'aime !"

Mais son ton a changé cette semaine après que la chanteuse de "Baby One More Time" a reposté mercredi une vidéo dans laquelle une voix off disait : "Et n'oublie jamais comment ils t'ont donné de la distance quand tu avais besoin d'amour."

Dans un commentaire supprimé depuis, Lynne a répliqué: "Tu te moques de moi."



Depuis, le compte Instagram de Britney Spears est introuvable.