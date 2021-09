Britney Spears veut prouver à ses fans qu'elle a le contrôle de son compte Instagram: elle publie une vidéo très osée

Nous vous l'annoncions début de semaine. Le père de Britney Spears a officiellement demandé mardi à la justice de mettre fin à la mesure de tutelle sous laquelle la chanteuse américaine est placée depuis plus de treize ans, tant pour la gestion de sa vie personnelle que de ses affaires financières, selon des médias américains.

La chanteuse avait en effet plaidé devant le tribunal de Los Angeles fin juin vouloir reprendre le contrôle de sa vie, vouloir pouvoir épouser son petit ami et avoir un nouvel enfant, tant de choses qui lui étaient refusées depuis qu'elle était sous la tutelle de son père suite à une dépression nerveuse.

Alors que le petit ami de Britney Spears a été aperçu dans une bijouterie, certains journaux annoncent qu'une demande en mariage serait imminente.

La jeune femme, elle, a décidé de se dénuder sur son compte Instagram pour prouver à ses abonnés que c'est bien elle qui a le contrôle de son réseau social préféré. Elle a posté une photo et puis une vidéo de dos vêtue d'un simple string noir la légendant de cette manière: "Voici une vidéo pour que vous puissiez voir que c'est mon vrai derrière. Pas besoin de filtre ou de couverture. C'est la réalité. Psss Je me suis filmée avec mon selfie stick et je le ferai toujours. Il reste debout, ne me répond pas et c'est extrêmement fiable."