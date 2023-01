Brooklyn Beckham moqué pour sa nouvelle carrière de "chef": Gordon Ramsay prend sa défense

Gordon Ramsay a pris la défense de Brooklyn Beckham après que son dernier changement de carrière dans la cuisine ait été accueilli par des moqueries. Le jeune homme de 23 ans poste depuis quelque temps des vidéos de lui en train de cuisiner sur Internet, dont certaines ont fait grand bruit.



Dans sa dernière vidéo, Brooklyn a montré à ses followers comment cuire un énorme morceau de bœuf dans une quantité impressionnante de beurre, dont le résultat a été qualifié d'insuffisamment cuit et de cru par de nombreuses personnes.



Brooklyn a décrit le repas comme "un rôti du dimanche, mais on le fait au Michelin", tandis qu'un follower a raillé : "Donc, en conclusion : du beurre".



Les frasques du jeune homme dans la cuisine ont fait l'objet de critiques l'année dernière lorsque le New York Post a rapporté qu'un épisode de huit minutes de son émission de cuisine, Cookin' With Brooklyn, avait apparemment nécessité 100 000 dollars et une équipe de 62 personnes pour la réalisation d'un sandwich.



En dehors de cet épisode coûteux, les tutoriels Instagram de Brooklyn s'aventurent vers des aliments un peu plus raffinés.



Une recette de steak de thon a été saluée par la superstar du tennis Serena Williams qui a commenté : "Je peux venir chez vous ?".



Les critiques ne sont donc pas toutes mauvaises, et si nous ne pouvons pas goûter les créations de Brooklyn pour vérifier les faits, l'ami de la famille Gordon Ramsay - un vrai chef - prend la défense du fils de Victoria Beckham.



Dans une interview accordée au Mail Online, le célèbre chef, âgé de 58 ans, a déclaré : "Brooklyn a grandi avec mes enfants et est le fils d'amis très chers. Je n'ai pas vu la vidéo de son bœuf soi-disant "cru". Mais même à l'âge de 12 ans, alors qu'il jouait au football, Brooklyn a toujours été passionné par la nourriture. Je suis donc heureux qu'il se soit lancé dans cette voie et qu'il ait trouvé quelque chose qu'il aime vraiment faire".



Défendant le "bébé népo" Brooklyn, la star de Next Level Chef a déclaré qu'il est "difficile" d'être l'enfant d'une célébrité. "Je suis enthousiaste. Nous avons un autre chef qui se joint à nous."