Brooklyn Beckham s’est fiancé: Victoria et David aux anges

Bonne nouvelle au sein du clan Beckham, l’aîné de David et Victoria, Brooklyn, a demandé sa petite amie en mariage. L’actrice américaine, Nicola Peltz, a dit oui.

A 21 ans, Brooklyn Beckham a trouvé le parfait amour dans les bras de Nicola Peltz. La jeune actrice américaine a su le consoler après ses précédentes relations tumultueuses. Brooklyn a annoncé la bonne nouvelle sur son compte Instagram: "Il y a deux semaines, j’ai demandé à mon âme sœur de m’épouser et elle a dit oui. Je suis l’homme le plus chanceux au monde. Je promets d’être le meilleur mari et le meilleur père un jour. Je t’aime."

Le jeune homme a préparé sa demande avec la bénédiction de ses parents qui adorent sa future femme. D’ailleurs, la photo de l’annonce a été prise par la petite sœur de Brooklyn, Harper. Nicola a elle aussi publié ce cliché: "Tu as fait de moi la fille la plus chanceuse au monde. Je suis impatiente de passer le reste de ma vie à tes côtés. Ton amour est le plus précieux des cadeaux. Je t'aime tellement bébé, et merci Harper pour cette photo." Victoria a elle aussi partagé la photo en affichant toute sa joie.



Vous devez Une image instagram a été intégrée à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.