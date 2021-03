Brooklyn Beckham taquine sa mère, Victoria, en l'interprétant dans un clip des Spice Girls

Brooklyn Beckham est taquin avec sa mère, la chanteuse et créatrice de mode Victoria Beckham. Il a posté une vidéo dans une de ses stories sur Instagram alors qu'il utilisait une application d'échange de visage pour interpréter le célèbre tube des Spice Girls "Say You will be there".

Le visage du fils aîné de Posh et de David Beckham a été superposé à chaque membre du groupe dans la vidéo divertissante.

Brooklyn a légendé sa prouesse: "Oh mon Dieu!" et a tagué sa maman Victoria, 46 ans, alors qu'il mimait la chanson coiffé de son emblématique carré plongeant et vêtu de sa fameuse combinaison en cuir noire.