Bruce Willis apparait les traits tirés et amaigri sur des photos de famille récentes

Les nouvelles ne semblent pas être tout à fait au beau fixe pour Bruce Willis. L’acteur a annoncé au printemps dernier être atteint d’aphasie, un trouble neurologique réduisant ses capacités cognitives, ce qui le menait à mettre fin à sa longue et belle carrière au cinéma.

Récemment, un proche de Bruce Willis aurait confié à Radar Online que l’acteur ne "pouvait plus dire grand-chose" et qu’il ne semblait "pas comprendre grand-chose de ce que les autres disent".

Ce mardi 13 décembre, Demi Moore a posté quelques photos de famille non moins rassurantes. Les deux ex-époux sont restés très proches et continuent de célébrer les Fêtes ensemble. Sur lesdites photos, on aperçoit donc l’acteur du Cinquième élément. Bruce Willis, enlacé par Demi Moore, y apparaît amaigri, les traits tirés, vieilli… malgré la bonne humeur et une joie apparente.

Des commentaires positifs

Les commentaires sous cette publication se veulent réconfortants pour Bruce Willis et sa famille: "Nous prions pour Bruce et sa famille", "Bruce reste une légende", "C’est si bon de voir Bruce sur une photo".