Bruno éliminé des "Douze coups de midi" après 251 victoires: "Je n'ai pas de regrets"

Ce mardi 5 octobre, Bruno a été éliminé des 12 coups de midi. Il a désormais remis son titre de maître de midi à son concurrent et revient sur son long parcours.

Après 251 victoires et 1026 107 euros, c’est la fin pour Bruno dans les 12 coups de midi. Le champion du jeu télévisé de TF1 s’est incliné lors du "coup fatal" face à son concurrent, Loris, sur la question: "En France, sous IVème République, quel était le titre du chef de gouvernement ?". Le plus grand champion de l’histoire des jeux télévisées connaissait la réponse ("Président du conseil") mais n’a pas été assez rapide pour la donner. Alors qu’il ne quittait plus le plateau depuis le 20 janvier, le Toulousain a cette fois été détrôné. Malgré la déception, aucun regret. "C’était ultra-serré", a-t-il confié à Télé-Loisirs. "J’ai donné ma bonne réponse juste après le gong. Je pars comme ça. Je trouve que c’est la meilleure manière de perdre. Lors des duels, on peut avoir des remords, quand on est défié et que l’on se trompe. Quand on passe au rouge également, parce que ça veut dire qu’on a donné deux mauvaises réponses avant. Sur ce manche-là, je suis tombé sur plus fort que moi. Je n’aurais pas pu mieux faire. On a répondu tous les deux quasiment à toutes les questions. Il a été plus rapide. Je préfère partir ainsi que sur une étourderie. Je ne peux pas m’en vouloir. Je suis content de ma sortie", a-t-il ainsi raconté.

Le trentenaire, ex-salarié de la régie publicitaire d’Eurosport, a salué la victoire de son concurrent. "Le fait que ça se finisse comme ça m’aide à digérer mon départ. C’est un jeune homme de 20 ans, étudiant en médecine : il aura sûrement besoin d’argent pour la suite", a-t-il continué. "J’aurais pu continuer plus longtemps si j’avais pu, évidemment. Je ne retiens que du positif"

Son concurrent, un étudiant en médecine âgé de 20 ans, était lui très ému. "Je n’en reviens toujours pas. Même le scénario était incroyable », a confié Loris, le nouveau maître de midi. "Je voudrais féliciter Bruno et m’excuser déjà puisque, même dans ce jeu, vous êtes extraordinaire. C’est un honneur d’avoir pu gagner face à lui". N’ayant pas réussi à faire un "coup de maître", il démarre son parcours avec 1500 euros de gains.