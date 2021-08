C’est confirmé: Roméo Elvis s’est marié ce week-end! (vidéo)

Roméo Elvis et Lena Simonne, en couple depuis plusieurs années, se sont mariés le week-end dernier en France, en Dordogne. Une vidéo partagée par Diane Kari laissait peu de place au doute puisqu’on y voyait le chanteur, sur son trente et un, en train de passer la bague au doigt de sa compagne en robe blanche, devant une centaine d’invités.



Ce lundi soir, c’est le marié himself qui a publié ces images sur son compte Instagram, accompagnée d’émoticônes de cœur, de flammes et de fleurs. Dans la foulée, son épouse Lena Simonne a publié le même extrait avec pour commentaire un simple "oui", en lettres majuscules.



Kenia Raphaël, designeuse et proche du couple, a également publié des photos et vidéos du grand jour dans sa story Instagram.