C'est l'amore! Les vacances TORRIDES d'Harry Styles et Olivia Wilde (photos)

Harry Styles et Olivia Wilde sont en Italie, selon Us Weekly. "Ils profitent d'un repos bien mérité avant de reprendre le travail", révèle une source au site américain.



Les amoureux ont été aperçus en train de s'embrasser, s'enlacer et de se baigner sur un yacht à Monte Argentario, en Italie, le week-end du 4 juillet. Harry Styles "voulait lui offrir une escapade italienne" avant que leur travail ne les conduise dans différents endroits.



"Ils profitent juste de ces vacances ensemble avant de se séparer à nouveau", raconte la source. "Cela ne pourrait pas être plus romantique (...) Il n'y a qu'eux et leurs gardes du corps".



L'actrice de 37 ans devrait commencer le tournage de Babylon, un drame qui se déroule dans les années 1920 et qui est réalisé par Damien Chazelle tandis que le chanteur de 27 ans doit débuter un gros projet.



L'interprète de "Watermelon Sugar" et la comédienne sont inséparables depuis le tournage de Don't Worry Darling, un thriller psychologique qui a lieu dans les années 1950 réalisé par Olivia Wilde et dans lequel Harry Styles joue un rôle. Le film, qui met également en vedette Florence Pugh, Chris Pine et Gemma Chan, s'est terminé en février.



L'ex-One Direction et l'actrice de Dr House se sont rencontrés en janvier, deux mois après qu'Olivia Wilde et son ex-fiancé Jason Sudeikis aient annoncé la fin de leur relation de neuf ans. Ils ont été photographiés ensemble au mariage du manager d'Harry Styles, et le chanteur aurait parlé d'elle comme de sa "petite amie".



"Harry et Olivia ont eu une alchimie presque instantanée sur le plateau. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'ils ne se mettent ensemble", précise une autre source au magazine.