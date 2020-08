C’est la GUERRE entre Seal et Heidi Klum : le chanteur a peur de ne plus revoir leurs enfants

Heidi Klum a un tournage en Allemagne en automne pour l’émission Germany’s next Topmodel. Mais Seal refuse qu’elle parte avec leurs quatre enfants. Le chanteur a peur de ne plus les revoir. Il pense que son ex-compagne, désormais mariée au musicien allemand Tom Kaulitz, aurait un plan caché et qu’elle compte s’installer dans son pays d’origine. L’homme qui vit en Californie craint de ne pas pouvoir revoir Leni (16 ans), Henry(14 ans), Johan (13 ans) et Lou (10 ans) avant un long moment à cause des mesures liées au coronavirus.



La star de 57 ans a demandé à un juge d’interdit ce voyage, selon The Blast. "La demande d’Heidi, si elle est acceptée, pourrait avoir pour effet d’éloigner les enfants de moi et de leur maison ici, à Los Angeles, pour un temps indéfini. L’impact incertain du Covid-19 sur ce pays et les restrictions de voyage émises par l’Allemagne pourraient empêcher les enfants de quitter l’Allemagne ou d’entrer aux États-Unis", a écrit l’artiste.



Le mannequin de son côté a affirmé que Seal voit rarement ses enfants malgré la garde partagée. Le chanteur s’est défendu en expliquant que c’est la mère de ses enfants qui refuse qu’il les voit.