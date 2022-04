C'est officiel, Jennifer Lopez et Ben Affleck sont bel et bien fiancés

L'émoji "bague en diamant" ajouté à son pseudo Twitter laisse peu de place à l'interprétation. Cette fois-ci, c'est officiel, Jennifer Lopez s'est fiancée à Ben Affleck. Sur ses réseaux sociaux, la star a annoncé, dans un message vidéo, avoir une grande nouvelle à partager. Elle renvoie alors sa communauté à s'abonner à sa newsletter pour la découvrir.

Via cette communication, JLo annonce l'heureux événement dans une courte vidéo. La séquence commence par un zoom sur une bague sertie d'une émeraude et de diamants au doigt de la star. Puis, on découvre la chanteuse émue aux larmes. "Tu es parfaite", glisse-t-elle à l'intention de sa bague.

Jennifer Lopez avait enflammé les rumeurs de fiançailles en portant une bague en diamant impressionnante à la main gauche sur une nouvelle photo de paparazzi publiée jeudi. Il y a quelques semaines, alors qu'elle était en tournée promotionnelle pour son nouveau film "Marry Me, elle avait accepté de se livrer sur son histoire d'amour dans des interviews. Elle avait déclaré de jamais avoir imaginé se remettre en couple avec Ben Affleck après leur rupture en 2004. "C'est une belle chose", avait-elle reconnu.