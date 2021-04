Ça fait des années qu’il prétend être le fils caché de Charles et Camilla, mais personne ne le croit : il publie une "preuve" (photo)

Simon Dorante-Day, originaire du Queensland, a fourni de nouvelles preuves photographiques afin de prouver qu'il est le fils du Prince Charles et de Camilla, Duchesse de Cornouailles. Cela fait des années qu’il l’affirme. L'homme de 55 ans a communiqué ces images à 7NEWS.com.au, révélant les similitudes entre lui, ses enfants et les membres de la famille royale.



La semaine dernière, une photo comparant Liam, le fils de Dorante-Day, et la Reine est devenue virale, avec des milliers de personnes époustouflées par la ressemblance.



La nouvelle série d'images comprend la fille de Dorante-Day, Meriam, qui ressemble étrangement à la princesse Anne, et d'autres images de Liam comparées à la reine et au prince Charles. Dorante-Day a également partagé de nouvelles photos de lui-même aux côtés du prince William, du prince Philip et du prince Andrew.



Cependant, l'une des comparaisons les plus saisissantes est celle de Simon à côté de Mark Shand - le défunt frère de Camilla. "C'est celle qui fait souvent tiquer les gens", confie Dorante-Day à 7NEWS.com.au. "C'est l'une de ces photos qui font tilt, où la ressemblance est trop grande pour être niée."



Dorante-Day a déclaré que c'est la naissance de ses enfants avec sa femme, le Dr Elvianna Dorante-Day, qui l'a amené à croire qu'il partageait l'ADN de Charles et Camilla.

"Je faisais des recherches depuis longtemps pour trouver mes parents biologiques et les chemins menaient toujours à Charles et Camilla", a-t-il dit.