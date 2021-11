"Vous êtes prêts?": Mariah Carey ouvre la saison de Noël avec une vidéo déjantée

Halloween, c'est fini. Mariah Carey a lancé la nouvelle saison avec une vidéo affirmant son droit divin sur toute la saison de Noël. La chanteuse et Reine officieuse de Noël a posté une vidéo à minuit le 1er novembre.



Avec seulement 54 jours avant le grand jour, la vidéo de 2021 de l'interprète de 'All I Want For Christmas' brise des citrouilles avec une batte de baseball rouge et blanche en forme de canne à sucre avant d'envoyer un baiser à sa légion d'agneaux.