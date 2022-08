Cambriolage au domicile de Vincent Cassel à Paris: les suspects sont probablement des voisins

C’est la deuxième fois en une dizaine d’années que Vincent Cassel est victime de cambriolage. Ce dimanche 21 août, dans la nuit, le domicile de l’acteur français a été visité par, a priori, trois individus. Situé dans le XXème arrondissement de Paris, le logement a sûrement été forcé par la verrière puisque celle-ci "a été fracturée" indique une source proche de l'enquête auprès du Parisien et de RTL. "C’est probablement par là qu’ils sont entrés", a-t-elle déclaré.

Quelques minutes après l’effraction, les services de police ont été alertés et ont surpris les trois suspects en train de fuir par le toit. Ils s’évadaient avec du matériel électronique tels que des ordinateurs et des tablettes. Il s’agirait d’un jeune majeur (de 18 ans) et de deux mineurs (17 ans) qui vivent dans le même quartier de Vincent Cassel et sont en récidive de vols. Ils ont été déférés ce mercredi au Palais de justice.