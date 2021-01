Camelia Jordana crée la polémique: "Si j’étais un homme, je demanderais pardon"

Camelia Jordana a provoqué la colère de nombreux internautes avec ses propos sur les hommes. Son nouvel album a pour thème la violence des hommes.

Le nouvel album de Camelia Jordana fait déjà beaucoup parlé de lui. La chanteuse a tenu une interview polémique à l’Obs. Elle y aborde la responsabilité de "l’homme blanc".

Un de ses titres s’intitule "Si j’étais un homme". Elle raconte l’expérience qui lui a inspiré cette chanson. La chanteuse était en trottinette dans les embouteillages lorsqu’un taxi la percute en forçant le passage. "Je l’ai regardé, interloquée, et il s’est permis de me gueuler dessus. J’étais furieuse en arrivant au studio et en me demandant: si j’avais été un mec haut de 2 mètres est-ce que cet homme se serait permis de rouler sur une trottinette et de hurler?. J’ai écrit cette phrase: ‘Si j’étais un homme’, et le reste de la chanson est sorti en 10 minutes."

La suite de sa réflexion crée la polémique sur les réseaux: "L'ensemble de ces chansons disent que si j'étais un homme, je demanderais pardon, je questionnerais les peurs, et je prendrais le temps de m'interroger. Car les hommes blancs sont, dans l'inconscient collectif, responsables de tous les maux de la terre."

La licra (Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme) a également réagi qualifiant ses propos d’inconscients.