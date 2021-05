Camilla Cabello se transforme en Cendrillon: voici les premières images du prochain film

La prochaine adaptation du dessin animé "Cendrillon" en film se prépare. Elle sortira en septembre. Cette fois-ci, Camila Cabello jouera le rôle de la princesse. Les premières images ont été dévoilées.

Cendrillon reprend du service. La nouvelle adaptation du dessin animé sortira en septembre sur Amazon Prime avec Camila Cabello dans le rôle principal. Les premières images la montrent avec du tissu rose pour ce qui semble être une robe de bal en devenir. Sur l'image suivante, l'ancienne membre des Fifth Harmony pose devant le prince charmant (Nicholas Galitzine), les deux se regardant amoureusement dans les yeux.

"Cendrillon est un classique que nous connaissons et aimons tous, mais cette fois avec une touche moderne et unique et avec la sensationnelle Camila Cabello et un casting de stars", a déclaré Jennifer Salke, directrice d'Amazon Studios, dans un communiqué. "Le producteur James Corden et l'équipe de réalisation ont pris ce conte de fées bien-aimé et l'ont remanié avec une perspective fraîche et autonomisante qui résonnera avec le public et les familles du monde entier."

Aux côtés de Cabello et Galitzine, on retrouvera Billy Porter dans le rôle de la bonne fée sans distinction de genre, Idina Menzel dans celui de la marâtre de Cendrillon, Pierce Brosnan pour le roi Rowan ; et Minnie Driver dans celui de la Reine Béatrice.