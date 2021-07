Camille Lacourt a gâché les vacances en famille

Camille Lacourt, sa compagne Alice Detollenaer et leur fils Marius devaient s'envoler pour le Maroc le 8 juillet afin de se reposer, relate Gala. Mais le nageur a oublié de prendre son passeport avant de se rendre à l'aéroport. Un oubli qui a eu de lourdes conséquences sur leur séjour. Il a dû rester à Paris.



Sa compagne a raconté qu'elle a embarqué seule dans l'avion. Mais elle a repris un vol pour Paris le lendemain pour retrouver les siens.



"De retour à Paris, après un aller-retour dans la journée pour Marrakech. Raison administrative, Marius ne pouvait pas embarquer avec son papa", explique la jeune maman. "Première journée séparés, c’est bon de se retrouver. Et tant pis pour les vacances, l’essentiel c’est d’être ensemble", ajoute la compagne du sportif, sans donner plus de détails.