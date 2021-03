Ce lundi 8 mars, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, Camille Lellouche a dévoilé le clip de "N'insiste pas". Un morceau dans lequel elle évoque les violences domestiques.

"N'insiste pas", c'est une chanson dans laquelle Camille Lellouche a voulu s'adresser aux femmes victimes de violences conjugales. Le clip du morceau a été dévoilé ce lundi 8 mars. On y voit l'humoriste et chanteuse s'installer dans un studio d'enregistrement... et être submergée par l'émotion due aux paroles qu'elle interprète.

Sur fond de quelques notes de piano, Camille Lellouche chante: "N'insiste pas quand je dis non, n'insiste pas sans condition (...) N'insiste pas, sans toi j'avance et je ne te laisse plus le choix (...) Faut que tu me laisses, qu'un jour, tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent dans ma tête (...) Tu as dit que tu m'aimais, tu m'as cassé la gueule."

"Ta violence a fini par me briser"

Dans son texte, Camille Lellouche explique "ta violence a fini par me briser". Sur le plateau de 20h30 le dimanche, elle expliquait que les violences faites aux femmes étaient un sujet qu'elle connait bien et qu'il est important pour elle d'incarner. Sur Europe 1, elle avait ajouté qu'il était "encore plus difficile de se détacher d'une personne lorsqu'on est victime de violences".

À la fin du clip, un texte rappelle qu'en 2019 en France, 146 femmes et 27 hommes ont été tués par leur partenaire ou ex-partenaire.