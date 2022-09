Camille Lellouche dévoile les coulisses de son clip "Ne me jugez pas" et l’émotion promet d'être au rendez-vous

Camille Lellouche est chanteuse, humoriste et surtout très humaine. C’est ainsi que la jeune femme est reconnue par ses fans, qui la suivent en masse sur les réseaux sociaux et sur lesquels elle dévoile une personnalité piquante, spontanée et surtout drôle.

Ce mardi 27 septembre, les coulisses du tournage du clip de "Ne me jugez pas" ont été publiés par Camille Lellouche elle-même. La chanson, sortie en 2020, parlait du regard des autres et du fait de s’assumer tel que l’on est, comme le montre cet extrait du texte: "Mettez-vous à ma place, un moment/ Et voyez ce que j'endure souvent / Je n'veux plus faire semblant d'être heureux devant vous/Que ça vous plaise ou non, ben tant pis, je m'en fous/ Vous m'aimerez comme je suis ou peut-être pas du tout".

Alors qu’elle est enceinte et bientôt au terme de sa grossesse, Camille Lellouche a tout de même tourné cette vidéo où elle rencontre ceux qui défileront dans son clip et qui, dans leurs vraies histoires personnelles, ont du faire face aux jugements. Une maman au look punk, une femme voilée, un homme portant une prothèse…Tous ces profils viennent sceller le ton altruiste du morceau. La sortie est prévue tout prochainement.