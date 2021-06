Camille Lellouche en jet-ski: elle s'attire les foudres de sa communauté Instagram (vidéo)

En vacances en France, Camille Lellouche a partagé un moment fort avec ses abonnés Instagram. Bien mal lui en a pris !

L'humoriste s'est adonnée aux joies du scooter des mers durant ses vacances, et a partagé une vidéo d'elle en plein action sur son compte Instagram.

Si de nombreux abonnés ont bien réagi à sa publication, cela a fâché et déçu certains qui le lui ont fait savoir en commentaires.

"Wooh la pollution sonore !", a réagi un abonné. "Pour les dauphins, malheureusement, une catastrophe absolue, ces bruits perturbent leur mode de vie et cela cause la mort à long terme de beaucoup d’entre eux et surtout des petits, alors le retour de ces engins ne m’inspire que de la tristesse", a écrit une autre personne de sa communauté. "Ce genre de personne s'en fiche", a surenchéri une autre. "Entre la musique à fond, les gesticulations sur une coquille de noix dans les criques et le jet, vous n’avez rien trouvé de mieux pour valoriser votre image… pathétique…! Ça sort de la capitale et ça se croit les rois du monde… Décevant Camille… à un point…", "On dirait une caricature des Marseillais. Vraiment passionnant, je vais arrêter de la suivre", peut-on encore lire.