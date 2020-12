Camille Lellouche se confie sur sa période The Voice: "A la fois fantastique et douloureuse"

Camille Lellouche prépare la sortie de son premier album. La chanteuse et humoriste était l’invitée d’Europe 1 pour en parler. Elle s’est également livrée sur les coulisses de l’émission The Voice dont elle était candidate en 2015.

Camille Lellouche est connue comme humoriste et chanteuse. Elle s’est fait connaître dans The Voice France en 2015. A l’époque, elle atteint les demi-finales. Depuis, elle publie des vidéos humoristiques sur ses réseaux sociaux. Elle est actuellement suivie par des millions de fans.

Si elle doit une partie de son succès à The Voice, son expérience n’a pas été toute rose. Elle explique avoir "beaucoup souffert" durant cette période. "Je revenais d’un moment de vie dur," dit-elle au micro d'Europe 1, ajoutant avoir voulu tout arrêter. La célébrité soudaine grâce à l’émission ne l’a pas aidée à se sentir mieux.

"Quand on m'a mis en lumière, j'attendais ça depuis tellement longtemps que je souffrais au lieu d'être dans le plaisir. Les gens dans les coulisses de The Voice savaient puisque je vomissais avant de monter sur scène, parce que j'étais malade. Tout était viscéral et vital à chaque fois."

La jeune femme se crache pas non plus sur cette opportunité. "Cette période-là était à la fois fantastique et douloureuse parce que je me disais que si je me faisais renvoyer, peut-être que j’allais disparaître alors que j’ai attendu ce moment-là depuis tellement longtemps."

Heureusement pour Camille Lellouche, cette époque est derrière elle. Son premier album sortira dans le courant de l’année prochaine. Son premier single "Je remercie mon ex" est disponible sur Youtube.