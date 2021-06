Candice (Koh-Lanta) fait une terrible chute lors d'un stage de canyoning: "De la casse entre le coude et le bassin"

Candice, instructrice de survie, faisait partie de la dernière saison de Koh-Lanta, Les Armes Secrètes. L'aventurière a fait une mauvaise chute lors d'un stage.

Adepte des sensations fortes, Candice effectuait un stage de canyoning. Un sport qui comprend des descentes en rappel, des glissades, des sauts dans les gorges… Bref, une activité qui peut parfois s'avérer dangereuse. Malheureusement, Candice a fait une mauvaise chute lors d'un saut de plusieurs mètres.

Les secours sont donc intervenus et la spécialiste de la survie a dû être emmenée en hélicoptère. Maxime, un autre aventurier de Koh-Lanta, qui avait participé à l'émission en 2019, a publié des photos de la jeune femme sur une civière. Sourire aux lèvres et pouces levés, Candice rassure. "Remets-toi bien Kohpine. La petite machine que tu es va gérer ces quelques fractures", écrit Maximum, qui révèle que c'est un saut de plus de 20 mètres de haut que Candice a effectué.

Dans une story sur Instagram, Candice a tenu à rassurer. Elle écrit: "Résultat des courses, de la casse entre le coude et le bassin, et quelques points de suture". "L'histoire aurait pu être bien plus dramatique. Moralité, il faut parfois savoir renoncer. Je ne l'ai pas fait… Je ne suis clairement pas fière de cet accident, mais je remercie ma bonne étoile et mes coéquipiers qui ont été géniaux pour cette évacuation."