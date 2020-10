Cardi B annule sa procédure de divorce après les infidélités de son mari: "Je suis cinglée"

Cardi B a entamé la procédure de divorce en septembre après les nombreuses infidélités de son mari, le rappeur Offset. Mais elle a annoncé s’être réconcilié et a annulé le divorce.

Les rappeurs Cardi B et Offset sont en couple depuis 2017 et mariés depuis la même année. Ils sont également les parents d’une petite fille prénommée Kulture, née en 2018. Leur relation a toujours été en dents de scie. Si bien qu’en septembre 2020, la chanteuse a claqué la porte et demandé le divorce.

La cause? Les nombreuses infidélités d'Offset et encore plus de disputes. Cardi B annonçait alors qu’elle voulait divorcer et qu’elle ne reviendrait pas sur sa décision. "J'en ai juste eu marre des putains de disputes. J'en ai eu marre de ne pas être sur la même longueur d'onde."

Seulement un mois plus tard, l’américaine change d’avis. Elle s’est affiché aux bras d’Offset lors de soirées avant d’annoncer sur son compte Instagram s’être remis avec lui. "Je suis cinglée. (...) Les gens pensent que je fais tout ça pour avoir de l'attention, mais c'est faux. Un jour je suis heureuse, le lendemain j'ai envie de tabasser quelqu'un. Offset commençait à me manquer... C'est dur de ne pas parler à son meilleur ami. (...) Et c'est très dur de se passer de sexe."