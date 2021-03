Carla Bruni en froid avec Brigitte Macron: "Je ne suis pas du tout contente"

Jusqu'à présent, l'entente était plutôt cordiale entre Carla Bruni et Brigitte Macron. "C'est une femme charmante et délicieuse. Une femme que j'aime, comme j'aime beaucoup son mari", avait déclaré l'ancienne Première Dame à Paris Match en 2020. Mais les choses se sont dégradées dernièrement...

Lors d'une interview à l'édition espagnole du magazine Vanity Fair, le journaliste a interrogé Carla Bruni sur ses relations avec l'épouse d'Emmanuel Macron. "Avez-vous parlé avec la première dame ces derniers temps ?", lui a-t-il demandé.

"Non, parce que je ne suis pas contente", a répondu Carla Bruni avant d'embrayer sur des explications. "Je ne comprends pas où sont les vaccins. Je ne suis pas contente parce que notre monde est en train de mourir. Les hôteliers, les musées. Tout meurt ! Le vaccin existe et ils ne l'achètent pas ? Non, je ne suis pas du tout contente", a-t-elle poursuivi.

Ce n'est donc pas une affaire personnelle qui chagrine Carla Bruni mais la politique d'Emmanuel Macron qui ne lui plait pas. Mais elle n'a donc pas appelé Brigitte Macron pour lui donner son point de vue.

"Je préfère ne pas le faire. Ce que j'ai fait, c'est dire à mon mari d'appeler le président et de lui donner quelques conseils. Mais il ne l'a pas fait", a-t-elle finalement déclaré.