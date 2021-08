Carla Bruni publie une photo gorgée de tendresse avec sa fille Giulia Sarkozy

(c)CarlaBruniofficial on Instagram

Après une apparition très remarquée sur le tapis rouge du festival de Cannes, Carla Sarkozy profite de vacances en famille. Elle en a profité pour poster une photo de sa petite Giulia, sa fille qu'elle a eue avec l'ancien président français Nicolas Sarkozy. Sur ce cliché gorgé de tendresse, l'ancienne première dame de l'Hexagone serre dans ses bras son enfant, le sourire aux lèvres. Le visage de l'enfant étant comme toujours caché pour préserver son intimité. On les dit inséparables, complices. L'ancien top-modèle semble être très heureuse et souhaite partager son bonheur avec une légende parsemée d'émojis en forme de coeurs de toutes les couleurs.

Il y a quelques mois, Carla Bruni avait révélé dans une vidéo qu'elle et sa fille partageaient la même passion pour la musique, en montrant un morceau interprété par la mère et la fille, le tout filmé par Nicolas Sarkozy, un mari et père comblé.