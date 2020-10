Carlos Vaquera fait disparaître la bague d'Alix Battard dans son portefeuille en direct

Le magicien Carlos Vaquera était l’invité d’Alix Battard dans le RTL INFO AVEC VOUS ce mardi. Il est venu présenter son spectacle iMAGIEnaire, qui a été reporté au 14 mars au théâtre Le Fou Rire à Ixelles.

"Je pense que la vraie magie, c’est, le temps du spectacle, d’oublier les soucis de la vie quotidienne", a-t-il expliqué. Mais même s’il "travaille tous les jours ma magie et tous les jours je travaille ma pensée positive", "j’ai ma voix qui se transforme par rapport à mon état d’âme. Quand je ne suis pas tout à fait bien j’ai comme un voile sur ma voix." Ce qui était le cas ce mardi. "Avec tout ce qui nous entoure", il avouait n’être pas très bien. "On dit qu’on mesure la richesse d’une société par sa culture. Mais la culture est mise entre parenthèse. Et à force d’être en parenthèses on se demande si la culture va encore vivre ou survivre après ça. J’espère que oui."

Dans le spectacle, il y a de l’humour, ce qui ne nuit pas à la magie : "Que du contraire. C’est une invitation à alléger notre conscience."

Il a d’ailleurs réalisé un petit tour à Alix Battard en direct.

L'âge n'empêche pas la neuroplasticité

Carlos Vaquera fait, à côté de la magie, beaucoup de karaté : "Je pratique 6 fois par semaine mais moins que 4h par jour", comme quand il était plus jeune. Mais "vous savez, la société vous induit à être vieux. On dit ‘on est vieux, on perd la mobilité. On est vieux, on perd la mémoire.’ On sait aujourd’hui que c’est faux. On sait grâce à la neuroplasticité qu’on peut … Si je vous demande par exemple de faire ça. (Il réalise un geste avec ses doigts, l’index et l’auriculaire s’écartant du majeur et de l’annulaire collés), vous ne serez peut-être pas Alix capable de le faire. Si je vous demande de faire l’inverse avec les deux mains ça ne sera pas possible. Tout ça, ce sont des connexions neuronales que moi j’ai créées. Et ces connexions neuronales on peut les créer à volonté. Il suffit simplement de croire. En fait tout ce qu’on imagine est aussi vrai que la réalité. Donc si tous les jours en se levant le matin on dit ‘oh je suis crevé je suis pas bien’, on ne va pas être bien. Donc la magie de l’esprit est en nous."

