Carnet rose: Justin Timberlake confirme la naissance de son 2ème enfant et révèle son prénom (vidéo)

Nous vous l'annoncions l'été dernier. Justin Timberlake et son épouse, l'actrice Jessica Biel sont devenus parents pour la deuxième fois en juillet 2020. A l'époque, le couple n'avait pas confirmé la nouvelle et c'est Lance Bass, un membre du groupe, qui avait laissé filtrer l'information.

Six mois plus tard, le chanteur de 39 ans a confirmé officiellement l'heureuse nouvelle lors d'une apparition dans le EllenDegeneres show. Justin Timberlake et l'actrice de 38 ans - qui sont déjà les parents d'un fils de cinq ans nommé Silas - ont eu un deuxième petit garçon. "Son nom est Phineas. Il est génial et tellement mignon, et personne n'arrive à trouver le sommeil", a plaisanté l'acteur.

La présentatrice de 62 ans lui a demandé si la vie était différente avec un deuxième enfant. Justin a plaisanté que la petite famille était bien occupée: "Nous ne nous voyons plus"...Et de préciser: "Non, c'est très amusant… Silas (leur fils aîné) est super heureux. Il adore avoir un petit frère."