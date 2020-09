Carnet rose pour High School Musical: Ashley Tisdale attend son premier enfant

Ashley Tisdale s’était fait connaître en 2006 dans le film disney High School Musical. Elle interprétait l’insupportable Sharpay. Aujourd’hui, l’actrice annonce être enceinte de son premier enfant.

Ashley Tisdale a fait la grande annonce sur son compte Instagram. Elle et son mari, Christopher French, attendent leur premier enfant. Le couple a d’ailleurs récemment fêté ses 6 ans de mariage.

"Wow Je n'arrive pas à croire que nous sommes mariés depuis 6 ans. Le temps passe si vite… j'ai lâché prise et j'ai fait confiance à mon cœur et 8 mois plus tard, nous étions un couple d'enfants fous engagés."

Son amie et collègue dans High School Musical, Vanessa Hudgens, a elle aussi célébré l’annonce sur les réseaux sociaux: "C’est juste trop mignon."