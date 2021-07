Caroline Fontenoy partage un cliché de son baby bump: "Je vais profiter de chaque instant" (photo)

Notre emblématique présentatrice du RTL Info Caroline Fontenoy attend un second enfant avec son compagnon Jérôme Burlion. "Si l’année 2020 a été compliquée, cette année sera marquée par le plus fantastique des projets… Agrandir notre famille. Merci la vie", avait-elle écrit sur son compte Instagram le 22 juin, pour partager la bonne nouvelle à son public et ses fans.



"Bientôt 4 mois de cohabitation"



Aujourd'hui, elle est déjà enceinte de 4 mois et vient de partager un cliché de son ventre qui s'est bien arrondi. "Bientôt 4 mois de cohabitation... Quel bonheur de te sentir si près de moi... Je vais profiter de chaque instant... Surtout mon amour reste bien au chaud...", écrit-elle.



L'arrivée de ce second enfant est prévue pour la fin de l'année. On ne sait pas encore si leur fille Lou, qui a fêté ses deux ans en avril dernier, aura la chance d'accueillir un petit frère ou une petite sœur.