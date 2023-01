Caroline Margeridon l'antiquaire d'"Affaire conclue" réagit après son agression: "Moi je ne tends pas la joue quand on m'en met une"

La célèbre antiquaire d'Affaire conclue a tenu a rassuré ses fans inquiets suite à l'agression dont elle a été victime ce dimanche. "Ma fille est arrivée avec l'épée d'une armure que j'ai à la maison en disant qu'elle allait me défendre", c'est à travers une vidéo très décontractée qu'elle a donné des nouvelles. Celle qui s'est fait dérober sa montre et son sac de luxe tient à adoucir la situation: "J'ai lu dans la presse que j'avais été défigurée mais je n'ai qu'un petit coquard."

Entourée de sa fille Victoire et d'un ami venu lui rendre visite, Caroline Margeridon choisit d'en rire. "On va relativiser, ça aurait pu être beaucoup plus grave. On ne mettra pas de fard à paupières!" Elle dit faire toujours attention mais que "c'est la vie, nous ne sommes pas mortes".

L'acolyte de Sophie Davant tient quand même à préciser que ses agresseurs ne resteront pas impunis: "Ce sont des petits c*** mais on va les retrouver grâce à leur ADN, ça va leur faire un choc. Vous le savez moi, je ne tends pas la joue quand je m'en prends une." Avant de conclure qu'il ne faut pas tomber dans la peur: "Il ne faut pas les laisser gagner."