C'est le scandale de la semaine au Royaume-Uni. À la Une des tabloïds, ce n'est pas le Premier ministre hirsute Boris Johnson, mais bien sa jeune fiancée aux cheveux blonds platine soigneusement coiffés, Carrie Symonds. Elle aurait provoqué le départ surprise de Lee Cain, le directeur de la communication de Boris Johnson, provoquant immédiatement des interrogations et supputations sur le réel pouvoir de la "First Lady" britannique. C'est que la jeune femme, devenue maman d'un petit garçon en avril, n'a rien d'une ingénue dans le monde de la politique. Alors qu'elle n'a toujours aujourd'hui que 32 ans, elle a été elle-même dans le passé à la tête de la communication, non pas du Premier ministre, mais bien de son parti, celui des conservateurs. C'est d'ailleurs dans ces circonstances professionnelles qu'ils se sont rencontrés.

Lee Cain était pressenti pour accéder à un poste nouvellement créé de directeur du cabinet du Premier ministre. Rien ne semblait s'opposer à cette nomination si ce n'est que Carrie Symonds aurait fait savoir clairement à Boris Johnson qu'il s'agirait d'une erreur, jugeant qu'il n'avait guère été convainquant dans la communication autour de la crise du coronavirus. Le Royaume-Uni a longtemps tergiversé dans la réponse à apporter à l'épidémie, en particulier lors de la première vague.

