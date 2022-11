Catherine Laborde gravement malade: sa sœur donne des nouvelles et partage des photos

Ancienne présentatrice météo sur TF1, Catherine Laborde se bat contre la maladie à corps de Lewy. Elle s’est retirée médiatiquement mais sa sœur, Françoise, a publié des photos poignantes à son sujet ce dimanche dernier.

Cela fait huit ans qu'elle vit avec la maladie à corps de Lewy, une pathologie qui a pour conséquences des troubles neurocognitifs. « Je perds la mémoire sans arrêt. Là, je viens de vous parler et je ne sais plus ce que j'ai dit une demi-heure plus tôt » avait déclaré Catherine Laborde au micro d’Audrey Crespo-Mara.

A l’époque, le travail avait permis à la présentatrice de sortir la tête hors de l’eau. Mais depuis quelques temps, sa présence médiatique est inexistante. Son mari, Thomas Stern, s’est alors exprimé sur le plateau de Ça commence aujourd’hui le mois dernier. Interrogé par Faustine Bollaert, il explique que sa femme est entrée dans un nouveau stade de la maladie : « Elle a du mal à s'exprimer, c'est-à-dire qu'elle comprend ce qu'on dit, mais elle a énormément de mal à formuler les choses », confie-t-il.

La maladie à corps de Lewy est évolutive ; la personne peut, par exemple, retrouver son entière lucidité durant une courte période puis la perdre le moment suivant. "On ne sait plus qui on est, on ne sait plus où on est. Je ne sais jamais qui est dans la pièce, qui s'en va, qui rentre… À la fois, je reconnais mes proches, à la fois, je ne les reconnais pas ", explique Catherine Laborde dans Sept à huit, en 2020.

Malgré ces nouvelles peu réjouissantes, sa sœur, Françoise, a partagé des photos rassurantes sur Instagram ce dimanche 20 novembre. On y voit Catherine décontractée et entourée de ses proches. Sa sœur écrit « Toujours délicieuse. Toujours belle ». L’ancienne présentatrice météo semble garder le sourire en dépit de cette période difficile.