Ce "défi FOU" de Jade Lagardère amuse beaucoup les internautes (vidéo)

Jade Lagardère a amusé de nombreux internautes en expliquant le défi fou qu'elle s'était lancé. La femme du milliardaire Arnaud Lagardère a décidé de faire Paris-Milan en une journée. Et pour réaliser cet "exploit", le mannequin était seul en voiture. "Je me suis donnée un challenge hier soir, c'est de prendre la route, toute seule, partir jusqu'à Milan. On m'a dit que c'était irrationnel, on m'a dit que c'était de la folie, 'c'est un peu de la folie quand même', mais j'avais vraiment envie de le faire, je sentais qu'il fallait que je le fasse donc me voilà depuis 6 h 30 sur la route. Je l'ai voulu et je l'ai fait !", a expliqué la scénariste de bandes dessinées installée dans sa voiture.

Il n'en fallait pas plus pour faire rire quelques personnes...



C'est à son arrivée à Milan que le mannequin de 32 ans a constaté que son post était devenu viral. Elle a publié une vidéo d'elle à la piazza del Duomo, la place principale de la ville italienne, accompagnée de la légende suivante.

"Ce voyage en a fait rire plus d’un... Partir seule en voiture, faire 1600 km aller-retour pour rester seulement quelques heures sur Milan et finir en touriste devant le dôme, en posant avec des pigeons...Pour une fois je n’étais pas la seule pigeonne. Te amo Italia", a écrit Jade Lagardère, qui a relevé son défi haut la main.

Un internaute amusé, a remercié "Jade d'inspirer nos vies". Il s'est filmé en voiture la tête à l'envers, en disant ceci: "Je suis sur la route, je sais, c'est complètement dingue, on m'a dit 't'es fou'. Je l'ai fait parce que j'ai senti que je devais le faire, ça fait 14 minutes que j'ai pris la route. On m'a dit 'le prix du Diesel tout ça, en plus t'es payé le 15 au chômage... mais voilà, je l'ai fait. Il n'y a pas que Jade Lagardère qui peut faire des trajets fous comme ça, moi je l'ai fait aussi, tout seul avec un peu de musique (...) Nous aussi on est des fous malades dans notre tête, qu'on prend la voiture et tout."



Une publication qui a fait rire la Belge. La mère de famille, qui ne manque pas d'humour, a réagi avec des smileys pour exprimer son amusement.