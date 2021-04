Ce geste tendre de Joe Biden envers son épouse Jill avant d'embarquer dans l'hélicoptère présidentiel (vidéo)

En route pour l'état de la Géorgie, le président des Etats-Unis Joe Biden a partagé un tendre moment avec son épouse, s'arrêtant pour lui cueillir un pissenlit avant de monter à bord de l'hélicoptère Marine One.

Le président Joe Biden et la First Lady, le Dr Jill Biden, ont célébré jeudi leurs 100 jours de mandat en se rendant à un rassemblement dans l'état américain de la Géorgie, dans la ville d'Atlanta. Avant de rencontrer les Américains venus en masse pour leur rally, ils ont fait une escale à Plains, chez l'ancien président Jimmy Carter et son épouse Rosalynn.