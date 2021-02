Ce mannequin est le frère d'un acteur français très célèbre: le reconnaissez-vous? (photos)

Depuis la sortie de la série à succès Lupin sur Netflix, on parle énormément de l'acteur principal : Omar Sy. Il fait partie des acteurs phares du cinéma aujourd'hui et multiplie les rôles dans des films et séries très populaires.

Mais saviez-vous qu'Omar Sy a un petit frère qui mène une carrière de mannequin. Il s'appelle Djiby et perce dans le milieu du mannequinat, enchaînant les shootings et multipliant les apparitions dans les magazines.

Avec plus 12.000 abonnés sur Instagram, Djiby Sy commence à faire parler de lui.