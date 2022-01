Ce mannequin est terrorisé: un individu a placé une puce dans sa veste pour suivre ses faits et gestes

(c)Brooksnader on Instagram

Le mannequin du magazine Sports Illustrated Brooks Nader a révélé sur les réseaux sociaux qu'elle avait vécue une expérience effrayante. Elle a été suivie et tracée pendant cinq heures à l'aide d'un petit appareil appelé "Apple AirTag".

Ce dispositif est à l'origine un appareil conçu pour vous aider à garder une trace des objets que vous égarez souvent, comme vos clés ou votre portefeuille.

Brooks Nader a soudainement reçu une notification sur son smartphone lui disant qu'un objet inconnu "bougeait avec elle depuis un certain temps" et que "le propriétaire pouvait voir son emplacement".

Paniquée, le top-modèle a confié dans une story sur Instagram sa stupeur: "Cet "appareil" m'a suivi pendant les cinq dernières heures à chaque endroit et n'était personne dans mon "réseau". Ce n'était pas non plus un téléphone ou une tablette, c'était un "objet".

Elle a découvert plus tard l'Apple AirTag dans la poche de sa veste. La nuit précédente la découverte de cette puce, elle était dans un bar à New York avec des amis. La jeune femme redoute que quelqu'un de mal intentionné l'ait glissé dans son manteau pour savoir où elle habitait.

Brooks Nader a averti ses abonnés sur Instagram des dangers de l'objet, soulignant que n'importe qui pouvait en glisser un dans votre poche ou votre sac à main et l'utiliser pour suivre vos mouvements.

Et d'ajouer dans un deuxième message: "@Apple, avez-vous pris en considération le danger et les conséquences potentiellement mortelles de cet appareil ?"

Plusieurs mannequins ont également partagé sa story pour inciter à la vigilance.