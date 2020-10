Céline Dion dévoile une tendre photo avec ses jumeaux pour la bonne cause

Comme de nombreuses stars, Céline Dion aime partager des petits bouts de sa vie quotidienne sur Instagram. Ce vendredi, c'est un moment avec deux de ses fils qu'elle a souhaité poster.

Hier, les abonnés de Céline Dion la découvraient sans maquillage. Aujourd'hui, c'est entourée de deux de ses fils, Nelson et Eddy, qu'elle prend la pose. Elle écrit en commentaire: "Aujourd'hui, nous portons du violet en solidarité au #SpiritDay et @glaad ! Je vous encourage tous a` vous joindre a` nous et a` vous mobiliser contre l'intimidation anti-LGBTQ. Pour en savoir plus sur la fac¸on dont vous pouvez vous impliquer et soutenir les jeunes LGBTQ".