Céline Dion intriguée par le film sur sa vie: "Qu’est-ce que ça veut dire?"

Le film "Aline" retrace la vie de Céline Dion. Il a été réalisé par Valérie Lemercier et sortira au mois de novembre. Pourtant, la principale intéressée n’a été que peu approchée lors de la production.

"Aline" est une interprétation libre de la vie de Céline Dion, ici appelée Aline Dieu. Derrière ce projet, on retrouve Valérie Lemercier. L’actrice française incarne la star en plus de réaliser le long-métrage.

Céline Dion a tout de même donné son accord au projet, de manière assez laconique selon Valérie Michelin dans le magazine Gala. "J’en ai entendu parler, mais pas par Valérie Lemercier. Je ne l’ai pas rencontrée.", a déclaré Céline Dion au Parisien.

Pourtant, l’arrivée imminente du film a éveillé l’intérêt de la star internationale. "Pourquoi Aline Dieu, qu’est-ce que ça veut dire?" a-t-elle notamment demandé. Le film retracera toute la vie de Céline Dion, et ce inclus sa romance avec René Angélil. Il s’agira de Guy-Claude, un homme divorcé et plus âgé qu’elle.

Valérie Lemercier a d’ailleurs raconté sur RTL France: "Je suis très émue par son destin. Evidemment qu’il y a plein de choses drôles, mais ce n’est pas me moquer de Céline Dion. Pas du tout."