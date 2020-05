Céline Dion irrite des fans avec un message vidéo: "Vraiment déçu", "Elle aurait pu faire un effort"

Céline Dion a participé, dimanche dernier, à un show caritatif canadien, nommé "Stronger Together, tous semble", en hommage à ceux qui luttent contre le nouveau coronavirus et pour récolter des fonds destinés aux banques alimentaires.. L’événement, diffusé sur plusieurs chaînes de télévision et de radio ou en streaming, a rassemblé de nombreuses personnalités qui ont chanté ou lancé des messages de solidarité depuis leurs salons ou leurs cuisines. Parmi les participants figuraient notamment les chanteurs Michael Bublé, Bryan Adams, Twain ou encore le rappeur Drake.

Un message vidéo... déjà posté

Céline Dion, elle aussi, était annoncée, mais s’est contentée de diffuser un message vidéo qu’elle avait déjà posté quelques jours auparavant sur ses comptes de réseaux sociaux. Elle n’a donc pas chanté de chanson spécialement pour l’événement, comme elle l’avait fait à l’occasion du show caritatif américain One World : Together At Home, organisé par Lady Gaga.



"C’est juste une vidéo qui était sur Youtube depuis une semaine"

Ses fans s’en sont rendu compte, et n’ont pas manqué de lui faire remarquer que c’était un peu léger comme engagement: "Ne dis pas que tu participes, alors que c’est juste une vidéo qui était sur Youtube depuis une semaine", écrit Manolo sur Twitter. "Très déçu, la version américaine a eu droit à une chanson, et nous avons un message recyclé", dit Roger. "Elle aurait pu faire un effort… Un tournage recyclé d’il y a une semaine sur les réseaux sociaux ? Vraiment", écrit encore une personne.