Céline Dion s’apprête à faire des révélations inédites dans un documentaire sur sa vie

Un documentaire consacré à la vie de Céline Dion verra bientôt le jour. Celui-ci devrait, selon la chanteuse québécoise, révéler une partie d'elle jamais montré auparavant. Cette petite phrase lancée sur les réseaux sociaux de l'artiste laisse à présent planer le suspense auprès de ses fans qui s'interrogent... notamment à propos de son orientation sexuelle.

Céline Dion s'apprête à faire son grand retour sur les devants de la scène. Contrainte de reporter à plusieurs reprises ses concerts prévus en Europe, la chanteuse va enfin pouvoir reprendre, en 2022, son "Courage World Tour". Si ses fans s’en réjouissent déjà, ce n’est pas la seule bonne nouvelle du jour… La star a en effet annoncé la préparation d’un projet inédit !

Un documentaire entièrement consacré à sa vie… Dans lequel elle aura l’occasion de se dévoiler comme "jamais", selon ses dires. "J'ai hâte de travailler (...) sur ce projet qui m'est cher, et qui montrera au monde une partie de moi qui n'avait jamais été montrée avant", a-t-elle confié. Ces quelques mots, lancés sur les réseaux sociaux, ont eu le don de réveiller les foules : Céline Dion aurait-elle de grandes révélations à faire ? Une chose est sûre : elle laisse à présent planer un suspense immense auprès de ses fans qui s’interrogent… "On est quand même tous conscients que Céline ne dit que ce qu'elle veut bien dire et qu'elle doit bien avoir une vie qu'elle ne veut pas dévoiler...", a notamment indiqué un membre du fan-club Red Heads au magazine français Télé Star.

Ces derniers mois, des rumeurs circulent sur la vie privée de la star et son orientation sexuelle. Elle est notamment accusée de ne pas assumer son homosexualité. Pourtant, "cela ne choquerait personne, a ajouté le membre du fan-club. "Elle a toujours soutenu la cause LGBT et a une grande base de fans LGBT." Rumeur également évoquée par sa biographe l’année dernière lors d’un entretien avec le journal Pays d’Auge. "Il reste une zone d’ombre : sa vie amoureuse et sexuelle. Notamment de savoir si elle a eu des amours saphiques (avec des femmes). Cela paraît inconcevable, car René est le seul amour de sa vie. Mais elle a une grande proximité avec le milieu LGBT. Cela a déclenché des passions, sans savoir si elle y a répondu", avait alors indiqué Elisabeth Reynaud.

Quant à ce fameux documentaire, on ne connaît pas encore la date de sortie mais on sait déjà qu’il sera réalisé par la cinéaste américaine Irene Taylor Bordsky, en qui Céline Dion a une totale confiance. "J'ai toujours été un livre ouvert avec mes fans, et avec sa sensibilité et sa créativité intense, je pense qu'Irene sera capable relater mon histoire de la manière la plus honnête et la plus authentique qui soit", avait-elle souligné dans un petit communiqué.