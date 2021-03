César 2021: voici les principaux lauréats de la 46e cérémonie

Les César ont sacré vendredi le roi de l'humour acide et absurde Albert Dupontel pour "Adieu les Cons", au terme d'une soirée marquée par des cris de détresse du secteur culturel et la volonté de célébrer la diversité.



Sept trophées au total

Albert Dupontel, qui décroche pour la première fois à 57 ans le "meilleur film", est le grand gagnant de cette 46e cérémonie, sur fond de pandémie. Cette comédie de l'acteur et réalisateur, qui a brillé par son absence vendredi soir à l'Olympia, a également remporté le César du meilleur réalisateur, du meilleur second rôle masculin (Nicolas Marié) et a été le choix des lycéens.

Un grand déçu



Le grand déçu de la soirée sera probablement Emmanuel Mouret, qui partait favori avec 13 nominations pour "Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait" et repart bredouille, tout comme François Ozon ("Eté 85"), habitué à être nommé et... à repartir les mains vides.



Côté interprètes, Laure Calamy a été récompensée pour "Antoinette dans les Cévennes" et son personnage de randonneuse débutante, accompagnée d'un âne, qui a enchanté les foules entre les deux confinements.



Sami Bouajila, lui, a remporté le César du meilleur acteur pour "Un fils", de Mehdi Barsaoui, où il joue le rôle d'un père déchiré. "J'ai souvent l'impression que les rôles nous choisissent, plus qu'on les choisit", a-t-il déclaré en recevant son prix, expliquant comment le tournage dans le désert tunisien lui avait rappelé les récits d'enfance de son propre père.

Voici la liste des films et des artistes récompensés dans les principales catégories lors de la 46e cérémonie des César, qui s'est déroulée vendredi soir à l'Olympia:



Meilleur film: "Adieu les cons" d'Albert Dupontel



Meilleure réalisation: Albert Dupontel pour "Adieu les cons"



Meilleure actrice: Laure Calamy dans "Antoinette dans les Cévennes"



Meilleur acteur: Sami Bouajila dans "Un fils"



Meilleure actrice dans un second rôle: Emilie Dequenne dans "Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait"



Meilleur acteur dans un second rôle: Nicolas Marié dans "Adieu les cons"



Meilleur espoir féminin: Fathia Youssouf dans "Mignonnes"



Meilleur espoir masculin: Jean-Pascal Zadi dans "Tout simplement noir"



Meilleur premier film: "Deux" de Filippo Meneghetti



Meilleur scénario original: Albert Dupontel pour "Adieu les cons"



Meilleure adaptation: Stéphane Demoustier pour "La fille au bracelet"



Meilleure musique originale: Rone pour "La nuit venue"



Meilleur film étranger: "Drunk" de Thomas Vinterberg



Meilleur film d'animation: "Josep" d'Aurel



Meilleur documentaire: "Adolescentes" de Sébastien Lifshitz



Meilleur décor: Carlos Conti pour "Adieu les cons"



Meilleur costume: Madeline Fontaine pour "La bonne épouse"



César des lycéens: "Adieu les cons" d'Albert Dupontel