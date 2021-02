César: deux actrices belges en lice pour des seconds rôles et Virginie Efira pour la catégorie de meilleure actrice

Les actrices belges Emilie Dequenne et Yolande Moreau sont toutes deux en lice pour le César de la Meilleure actrice dans un second rôle, a annoncé mercredi l'Académie des César. Emilie Dequenne est retenue pour son rôle dans "Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait" d'Emmanuel Mouret et Yolande Moreau pour son interprétation dans "La bonne épouse" de Martin Provost.

Les deux Belges tenteront de se démarquer face à Fanny Ardant (Adn), Valeria Bruni Tedeschi (Eté 85) et Noémie Lvovsky (La bonne épouse).

Egalement très scrutées, les catégories meilleure actrice et meilleur acteur permettent notamment à Camélia Jordana et Niels Schneider pour le film d'Emmanuel Mouret, Virginie Efira et Albert Dupontel pour "Adieu les Cons", Laure Calamy pour "Antoinette" ou Lambert Wilson pour "De Gaulle" d'espérer une récompense.

Les membres de l'Académie des César, une institution phare du cinéma français profondément renouvelée cette année après avoir été secouée en 2020 par une crise historique, ont désormais jusqu'au 12 mars pour désigner les lauréats des prix les plus prestigieux du cinéma.

La cérémonie aura ensuite lieu à l'Olympia, le soir-même, sous la présidence de Roschdy Zem, avec Marina Foïs en maîtresse de cérémonie, Laurent Lafitte et Blanche Gardin à l'écriture des sketchs.