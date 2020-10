Cet ado n'en revient pas: son idole lui a réservé une surprise pour le soutenir dans son combat contre le cancer (vidéo)

Zelek Murray en est resté la bouche ouverte un moment. Alité dans un hôpital à Toronto, cet adolescent de 14 ans, atteint d'une forme rare de cancer du cerveau, a eu la surprise de voir apparaitre son idole, Drake, en vidéo sur sa tablette, s'adressant directement à lui.

"Zelek, what's up ?", lance le célèbre rappeur canadien. Mustafa the Poet, autre rappeur de Toronto, l'a informé de la situation difficile du jeune homme. Alors Drake a voulu lui adresser un message pour lui "envoyer de l'amour, de l'admiration et du respect", explique-t-il.

"Je ne peux pas imaginer à quel point vous devez être fort, et Mustafa m’a fait savoir à quel point vous êtes fan de moi", a déclaré Drake. "Eh bien, je suis fan de toi. Je suis fan des gens qui ont du cœur, et je peux dire que tu as beaucoup de cœur. Je veux juste te dire, reste fort, je t’aime et je t’apprécie."

La mère du jeune homme a posté la vidéo de son fils en train de découvrir la vidéo de Drake sur Instagram, accompagnée de ce message touchant : "Vous ne pouvez pas savoir ce que ça veut dire pour nous, et surtout pour lui (...) C'est exactement ce dont il a besoin pour lui redonner le moral".