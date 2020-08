Cet influenceur russe a été arrêté: il s’était filmé en train de secouer son bébé la tête en bas

Igor Kravtasov, 35 ans, a été arrêté par la police après avoir tenu son bébé par une jambe, à l’envers.

Sa vidéo a attiré l’attention de nombreux russes pour une mauvaise raison. Igor Kravtasov y apparaît en train de secouer sa fille de six semaines par une jambe. Il sifflote et regarde la caméra, en toute décontraction lors d’un pique-nique, relate The Sun.

Son comportement a soulevé une vague d’indignation. Des associations de protection de l’enfance ont pointé du doigt les risques pour la santé de l’enfant, notamment les risques de fracture du cou.

Igor Kravtasov et sa femme, Darya Getmanskaya, 27 ans, ont été arrêtés par les autorités russes. Cette dernière a été incarcérée dix jours pour non-assistance.

Les services sociaux se sont emparé du dossier et pourraient retirer la garde de l’enfant à ses parents. L’enfant a été hospitalisé dans une clinique de Sotchi pour subir une batterie de tests médicaux.

"J'ai été insouciant mais j'ai ma propre opinion sur comment élever un enfant", a déclaré Igor Kravtasov. "Nous descendons de singes, nous devons donc développer cette activité dès la petite enfance. Cela aide à la formation correcte des os. Les ligaments et les articulations deviennent plus mobiles", a-t-il tenté de justifier.





The Sun - Capture d'écran