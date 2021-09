Cette blague déplacée du père de Laeticia Hallyday lors de l’hommage rendu à Johnny

Un bel hommage s’est tenu le mardi 14 septembre dernier pour le défunt chanteur Johnny Hallyday. Lors de cet événement, le père de Laeticia Hallyday, André Boudou, était présent. Et celui-ci n’a pas manqué de plaisanter à propos d’un détail géographique… Son humour déplacé a créé le malaise auprès des journalistes du Figaro.

Depuis ce mardi 14 septembre, une nouvelle statue en hommage à Johnny Hallyday a pris place sur l’esplanade en face de la mythique salle de concerts AccorHotels Arena, anciennement appelée Paris Bercy, dans le 12e arrondissement de Paris. Peu avant 11 heures, la foule venue admirer l’œuvre découvre une Harley-Davidson bleue nichée sur un manche de guitare.

Si la veuve de Johnny, Laeticia Hallyday, a des étoiles plein les yeux en découvrant l’œuvre signée Bertrand Lavier, son père, quant à lui, n’a pas manqué de faire une blague douteuse sur le lieu de cet hommage. "Je suis agréablement surpris, l'œuvre est mieux que sur les photos et que Johnny ait cette place à Bercy, c'est fabuleux", a d’abord déclaré André Boudou aux journalistes du Figaro avant de poursuivre. "Le gros paradoxe, c'est que d'un côté ici, vous avez l'esplanade Johnny Hallyday et de l'autre côté, les impôts à Bercy. C'est un signe du destin. La question de l'héritage est quasi réglée, il nous reste à régler le volet fiscal."

Cette remarque, probablement pleine d’humour, a eu le don de créer le malaise. Il faut dire qu’entre Johnny Hallyday et le fisc français, c’est une affaire compliquée… Le défunt chanteur a en effet été condamné à deux reprises, en 2009 et 2011, pour redressement fiscal. A sa mort, il a d’ailleurs laissé une montagne de dettes et un casse-tête financier à gérer à Laeticia Hallyday.

